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В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу

Внаслідок події ніхто не постраждав.

В центрі Києва іноземці влаштували стрілянину під час руху кортежу
Фото: Макс Левин

В центрі Києва більше десятка іноземців, рухаючись у колоні авто з іноземною символікою, здійснили серію пострілів у повітря.

Про це у Facebook повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні близько 17-ї години до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у центрі столиці рухається колона авто із символікою інших держав та чути постріли. На виклик відразу відреагували правоохоронці та колона автомобілів була зупинена у сусідньому районі столиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 6 автівок поліцейські зупинили у Солом’янському районі столиці. У них перебувало 14 осіб - всі вони громадяни іншої держави. 

"За попередньою інформацією, рухаючись по вулиці Грушевського, невідомі здійснили декілька пострілів. Наразі, правоохоронці на місці події знайшли 4 стріляні гільзи. Внаслідок подї ніхто не постраждав", - повідомили в поліції Києва. 

За фактом стрілянини Нацполіція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. 

Нагадаємо, 2 жовтня біля центрального залізничного вокзалу Києва виникла стрілянина. Внаслідок конфлікту жінка отримала незначне тілесне ушкодження.

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