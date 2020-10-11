Президент Польщі сьогодні прибуде в Україну

Президент Польщі Анджей Дуда з дружиною Агатою 11 жовтня приїдуть в Україну з офіційним візитом, який триватиме до 13 жовтня. Про це інформує канцелярія польського президента.

Під час візиту відбудуться переговори з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Запланована участь президента Польщі у заходах з нагоди 80-річчя Катинського злочину в Биківні. Він візьме участь у відкритті на території польського посольства в Києві пам’ятника легенді "Солідарності", етнічній українці Анні Валентинович, передає Укрінформ.

У Києві Дуда також покладе символічний кошик з колосками пшениці під пам’ятником жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років, запалить свічку перед хрестом Героїв Небесної Сотні.

В Одесі президенти України і Польщі відкриють українсько-польський транспортний і логістичний форум, в їх присутності буде підписано меморандум про порозуміння між портами в Одесі та Гданьську.

В Одесі Дуда також покладе квіти до меморіальної дошки на вшанування пам'яті експрезидента Польщі Леха Качинського.

Нагадаємо, лідери України та Польщі провели телефонну розмову у вересні. У серпні Анджей Дуда склав присягу на другий п'ятирічний термін повноважень глави держави. У своїй промові він згадав Україну.