Стефанчук вніс у Раду законопроєкт про скасування переходу на літній і зимовий час

На всій території України має бути закріплено єдиний київський час.

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук зареєстрував законопроект, який скасовує сезонне переведення годинників і передбачає закріплення єдиного київського часу по всій території України.

Про це Стефанчук повідомив у фейсбуці.

"Доведено: щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров’я людей: погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб. Прийняття закону забезпечуватиме стабільний природній цикл життєдіяльності людини, сприятиме покращенню стану здоров’я і підвищенню працездатності населення", - написав він.

Стефанчук додав, що документ також спрямований на протидію агресії з боку Росії, яка незаконно встановила свого часу на тимчасово окупованих територіях.

"Закріплення на всій території України єдиного київського часу дасть змогу зміцнити наші безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - вважає перший віцеспікер.

Також, на думку Руслана Стефанчука, законопроект сприятиме євроінтеграційним прагненням України. Адже 84% відсотків жителів країн ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час, що було підтримано Європейським парламентом.

Нагадаємо, у 2018 році понад 80% європейців висловилися за скасування переведення годинників. Більшість тих, хто проголосував, воліли б залишити літній час.

Торік Європарламент схвалив відмову від переходу на літній і зимовий час. Востаннє стрілки годинника в ЄС переведуть у 2021 році.

Україна перейде на зимовий час у ніч на неділю, 25 жовтня.