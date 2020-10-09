Президент Польщі відвідає Україну 12-13 жовтня

Анджей Дуда побуває в Києві та Одесі.

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда 12 жовтня проведуть зустріч у Києві.

Про це повідомляє Офіс президента.

"12 жовтня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Республіки Польща Анджея Дуди, який перебуватиме в Україні з офіційним візитом. За результатами переговорів глав держав буде підписано низку двосторонніх документів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з анонсом на сайті ОП, офіційна церемонія зустрічі відбудеться в Маріїнському палаці.

13 жовтня Зеленський і Дуда відвідають Одесу, де візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

У посольстві Польщі в Україні повідомили, що в рамках офіційного візиту Анджея Дуди заплановано також зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та спільне інтерв'ю президентів Польщі та України для польського національного телебачення.

Президент Польщі з дружиною також візьмуть участь у церемонії відкриття пам'ятника Анни Валентинович у Посольстві Польщі в Києві, заходах з нагоди 80-ї річниці Катинського розстрілу на Польському військовому цвинтарі в Києві-Биківні, покладуть символічний кошик з колосками пшениці до пам'ятника жертвам Голодомору 1932-1933 рр., запалять свічки біля Хреста Героям Небесної Сотні.

За участю президента Польщі Анджея Дуди заплановано підписання Меморандуму про взаєморозуміння між портами Гданська та Одеси та покладання квітів під пам’ятною дошкою покійному президенту Леху Качинському.

Нагадаємо, 6 серпня Дуда склав присягу на другий п'ятирічний термін повноважень президента Польщі. У своїй промові він згадав Україну.