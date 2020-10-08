Розшифровка "чорних скриньок" АН-26 показала грубі порушення у виконанні і організації польотів
Розшифровка "чорних скриньок" АН-26 показала грубі порушення у виконанні і організації польотів
Кыргызстан: страна восстаний
Кыргызстан: страна восстаний
Польща оштрафувала російський "Газпром" на $7,6 млрд через "Північний потік-2"
Польща оштрафувала російський "Газпром" на $7,6 млрд через "Північний потік-2"
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
На Київщині солдат Нацгвардії помер через дідівщину
На Київщині солдат Нацгвардії помер через дідівщину
В Україні перестануть платити пенсії? Що насправді сказав Шмигаль
В Україні перестануть платити пенсії? Що насправді сказав Шмигаль
Росія випробувала гіперзвукову крилату ракету
Росія випробувала гіперзвукову крилату ракету
Росія оголосила Тихановську в розшук
Росія оголосила Тихановську в розшук
Національна академія наук України обрала президента
Національна академія наук України обрала президента
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив з Джонсоном ситуацію з вакциною від COVID-19 і товарообіг між країнами

Президент запросив прем'єра Британії відвідати Україну.

Зеленський обговорив з Джонсоном ситуацію з вакциною від COVID-19 і товарообіг між країнами
Володимир Зеленський і Борис Джонсон
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Лондоні.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський подякував Джонсону за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також ознайомив його з безпековою ситуацією на Донбасі.

Співрозмовники підкреслили важливість спільних дій у подоланні викликів, з якими сьогодні стикається світ, а саме: наслідків пандемії коронавірусу та глобальної кліматичної кризи.

Джонсон наголосив, що Британія обстоює позицію, що кожна країна має отримати вакцину, коли її буде створено. Зеленський, у свою чергу, зазначив, що Україна має потужності для масового виробництва й очікує виготовлення вакцини.

Додатково Зеленський розповів британському прем'єру про проєкти та реформи, які впроваджує Україна для підняття економіки. Зокрема, він поінформував про "Велике будівництво", "інвестиційну няню", а також про банківський закон і розвиток сільськогосподарської галузі.

Співрозмовники наголосили на важливості стратегічного партнерства та розвитку двосторонніх відносин.

Президент України запросив прем’єр-міністра Великої Британії відвідати Україну з офіційним візитом.

Нагадаємо, сьогодні Україна та Велика Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію в торгівлі з Об'єднаним Королівством після Brexit.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також