Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Лондоні.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський подякував Джонсону за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також ознайомив його з безпековою ситуацією на Донбасі.

Співрозмовники підкреслили важливість спільних дій у подоланні викликів, з якими сьогодні стикається світ, а саме: наслідків пандемії коронавірусу та глобальної кліматичної кризи.

Джонсон наголосив, що Британія обстоює позицію, що кожна країна має отримати вакцину, коли її буде створено. Зеленський, у свою чергу, зазначив, що Україна має потужності для масового виробництва й очікує виготовлення вакцини.

Додатково Зеленський розповів британському прем'єру про проєкти та реформи, які впроваджує Україна для підняття економіки. Зокрема, він поінформував про "Велике будівництво", "інвестиційну няню", а також про банківський закон і розвиток сільськогосподарської галузі.

Співрозмовники наголосили на важливості стратегічного партнерства та розвитку двосторонніх відносин.

Президент України запросив прем’єр-міністра Великої Британії відвідати Україну з офіційним візитом.

Нагадаємо, сьогодні Україна та Велика Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію в торгівлі з Об'єднаним Королівством після Brexit.