Лукашенко пов'язав збільшення кількості інфікованих СOVID-19 з протестами опозиції

Він запевнив, що "не збирається це використовувати", а мітингувальники "скоро самі зрозуміють, куди вони вляпалися".

Олександр Лукашенко провів нараду з представниками системи охорони здоров'я щодо коронавірусу і пов'язав збільшення кількості інфікованих із масовими акціями протесту.

Про це повідомила його пресслужба.

Лукашенко наголосив, що головне в боротьбі з будь-якою хворобою - берегти себе і своїх рідних.

"Якщо ми не будемо це робити самі, ніякі лікарі нас не врятують і не вилікують. Те, що відбувається зараз, припустімо, на вулицях Мінська по вихідних, - зрозуміло, які будуть наслідки. І захворюваність у Мінську вища, ніж в інших регіонах. Ось результати", - сказав він.

При цьому Лукашенко запевнив, що "не збирається це використовувати", а мітингувальники "скоро самі зрозуміють, куди вони вляпалися".

"Тут немає ніякої політики. Хочуть ходити і хворіти - нехай хворіють... Там же гроші на Заході обіцяють великі. Начебто 53 мільйони обіцяли видати - три мільйони на кишенькові витрати і 50 - на лікування від ковіду. Де ці гроші?" - зазначив Лукашенко.

Він також наголосив, що залишатися здоровим, не допускати хвороби - це "не проблема лікарів і не їхній головний біль".

"Робота медиків - допомагати тоді, коли волею випадку нещастя вже сталося. А все решта - за нами. Нам необхідно вчитися слухати лікарів, суворо виконувати рекомендації", - сказав Лукашенко і нагадав про рекомендації дотримуватися соціальної дистанції.

Нагадаємо, раніше Лукашенко відмовлявся вводити карантин і скептично ставився до коронавірусу. Він запевняв, що прийняв правильне рішення, відмовившись від введення жорсткого карантину. За його словами, коронавірусні пневмонії – лише мала частина небезпечних хвороб, які існують у світі, а смертність від них низька. Вмирають переважно люди, здоров'я яких підкосило багато інших хвороб: серцево-судинні захворювання, онкологія, цукровий діабет, ожиріння.

Лукашенко говорив, що за допомогою коронавірусу глобальні гравці "хочуть переділити світ без війни", а наприкінці червня заявляв про перемогу над СOVID-19.

17 вересня Лукашенко організував масовий концерт для своїх прихильників на стадіоні в Мінську.

Після президентських виборів, які пройшли 9 серпня, у Білорусі тривають протести. За офіційними даними ЦВК, Лукашенко набрав понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців. Однак опозиція вважає результати сфальсифікованими.

23 вересня, попри масові протести, Лукашенко провів таємну інавгурацію.

Україна, як і країни ЄС і США, не визнала результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян. На початку жовтня лідери країн Європейського Союзу погодили запровадження санкцій проти майже 40 посадових осіб Білорусі. До санкцій Європейського Союзу проти Білорусі планує приєднатися і Україна.