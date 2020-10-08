Тисячі вчених виступили проти карантинних обмежень через COVID-19

Понад 11 тисяч учених і медичних працівників по всьому світу, а також понад 100 тисяч представників громадськості підписали Грейт-Баррінгтонську декларацію проти політики карантинних обмежень через COVID-19.

Близько 6 тисяч експертів з усього світу заявили, що карантин має руйнівний вплив на фізичне та психічне здоров'я людей, а також на суспільство в цілому. Вони закликають захищати вразливі категорії населення, а здоровим людям дозволити жити нормально, передає ВВС.

Представники руху, відомого під назвою "Велика декларація Баррінгтона", відзначають, що в процесі ухвалення політичних рішень не приділяють достатньої уваги негативним наслідкам, які безпосередньо не пов'язані з коронавірусом. Вони заявляють, що збереження карантинних обмежень до появи вакцини може незворотно зашкодити. Зокрема, найсильніше постраждають соціально незахищені групи населення.

Учасники руху, започаткованого 4 жовтня, вказують, що ризик коронавірусу в тисячу разів більший для старих і немічних, а діти зазнають більшої шкоди від грипу, ніж від ковіду. За їхніми словами, ризик зараження для всіх - включно з вразливими - падає.

Шкода для здоров'я включає, зокрема, нижчі показники щеплень у дітей і погіршення медичної допомоги пацієнтам із хворобами серця та раком.

Декларація рекомендує низку заходів для захисту вразливих груп, включно з регулярним тестуванням працівників будинків для літніх людей, а також, за змоою, залучення персоналу, який вже має імунітет.

Пенсіонери, які живуть удома, мають отримувати продовольчі товари та інші предмети першої необхідності. Їм також варто зустрічатися з членами сім'ї на вулиці, а не у приміщенні.

Усі мають виконувати прості гігієнічні правила, як от мити руки і залишатися вдома, якщо захворіли.

Водночас:

молодим людям з низьким ризиком ускладнень слід дозволити нормально працювати;

школи та університети мають працювати у звичайному режимі;

треба дозволити спортивні та культурні заходи, а також роботу ресторанів.

Критики "Великої декларації Баррінгтона" відзначають, що цільовий підхід може ускладнити процес захисту вразливих людей. Вони вважають, що можливість довгострокових ускладнень від коронавірусу означає, що багато інших людей також перебувають у групі ризику.

Нагадаємо, невдоволення карантинними обмеженнями спричинило протести в низці країн. Так, 27 вересня у Лондоні відбулися сутички під час акції проти карантину, постраждали поліцейські і демонстранти.

Наприкінці серпня в Берліні учасники акції проти карантинних обмежень штурмували Рейхстаг. Поліція застосувала сльозогінний газ, близько 300 осіб затримано.

За останніми даними у світі зафіксовано 36 394 156 випадків коронавірусу. 1 060 462 хворих на COVID-19 померли, 27 412 315 одужали.