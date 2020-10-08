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Пенс звинуватив демократів у навмисному підриванні довіри до вакцини проти COVID-19

Трамп обіцяв американську вакцину вже до кінця жовтня.

Пенс звинуватив демократів у навмисному підриванні довіри до вакцини проти COVID-19
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Майк Пенс звинуватив представників Демократичної партії й, зокрема, президентську кампанію Джо Байдена, що вони навмисно підривають довіру до вакцини, яка зараз проходить процес перевірки та затвердження.

Про це він заявив під час дебатів за участю кандидатів на посаду віцепрезидента США, що відбулися в середу в Університеті штату Юта, передає Укрінформ.

"Ви постійно підриваєте довіру до (ще не затвердженої – ред.) вакцини, і це є неприйнятним", - висловився Пенс на адресу Камали Гарріс, яка бере участь у перегонах в команді з Джо Байденом.

Таким чином, Пенс відреагував на репліку ведучої, що далеко не всі американці готові скористатися вакциною, схваленою адміністрацією Трампа, як тільки вона з'явиться у відкритому доступі.

Зі свого боку, Гарріс зауважила: "Якщо доктор Фаучі, якщо лікарі скажуть нам, що ми маємо прийняти її (вакцину – ред.), я стану першою в черзі, щоби отримати її. Абсолютно. Але якщо Дональд Трамп скаже про це, я утримаюсь від цього".

Раніше головний епідеміолог США припустив, що маски можуть захистити від COVID-19 краще від вакцини. Такі оцінки Редфілда заперечив Дональд Трамп. Президент США зазначив, що вакцина може стати доступною вже у жовтні. Він також наголосив, що "вакцина - значно ефективніша за маску", і припустив, що Редфілд "заплутався" у своїй відповіді Конгресу.

2 жовтня результати тестів на COVID-19 підтвердили хворобу у Дональда Трампа і його дружини Меланії. 3 жовтня Трампа госпіталізували. 5 жовтня хворий на CОVID-19 Трамп заявив, що залишає госпіталь та повертається до Білого дому.

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