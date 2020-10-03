Трампа, у якого напередодні виявили коронавірус, госпіталізували

У Білому домі кажуть, що це зробили у превентивних цілях.

Президента США Дональда Трампа, у якого виявили коронавірус, помістили у військовий госпіталь Walter Reed, розташований неподалік Вашингтона. Про це повідомили у Білому домі в ніч на суботу, 3 жовтня.

В Адміністрації президента розповіли, що госпіталізацію провели у превентивних цілях за рекомендацією лікарів. Трамп продовжить працювати з президентських офісних приміщень госпіталю. У повідомленні зазначено, що президент не потребує кисневої терапії, але лікарі ініціювали прийом препарату ремдесивір.

Очікується, що Дональд Трамп проведе у клініці кілька днів.

У президента США, як і раніше, спостерігаються легкі симптоми захворювання, але в цілому він "почуває себе добре і весь день пропрацював".

Сам Трамп після прибуття в госпіталь опублікував повідомлення у твіттері, у якому також розповів, що справи йдуть добре.

Нагадаємо, 2 жовтня Дональд Трамп повідомив, що нього та його дружини Меланії виявили коронавірус.

Особистий лікар президента Шон Конлі заявив, що Трамп і його дружина почуваються добре і до одужання залишаться в Білому домі на карантині.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що позитивний тест на COVID-19 отримала близький помічник президента США Гоуп Гікс. Вона супроводжувала Трампа в поїздці в Клівленд на дебати з кандидатом в президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.

У липні коронавірусом заразилася радниця президента США Дональда Трампа Кірмберлі Гілфойл. Вона є подругою старшого сина президента Дональда Трампа-молодшого.