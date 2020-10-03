США пригрозили Болгарії санкціями через "Турецький потік"

Санкції США вплинуть на продовження будівництва російського газопроводу "Турецький потік", який має пройти через Болгарію.

Про це заявив помічник державного секретаря Бюро енергетичних ресурсів Держдепартаменту США Френсіс Феннон, передає BGNES.

Він зазначив, що той факт, що болгарський уряд називає "Турецький потік" "Балканським потоком" і претендує на те, що він є частиною болгарської газової інфраструктури, не змінює суті проекту.

"Я розумію, що існують відмінності в назвах трубопроводу, але, на наш погляд, це не змінює того факту, що Росія використовує його як інструмент. Це одне і те ж. Законодавство про санкції США існує вже кілька років, і оновлення, запропоноване Помпео в липні, має на меті запобігти використанню енергетичних активів для впливу", - сказав Феннон на зустрічі з міністром енергетики Болгарії Теменужкою Петковою.

Він підкреслив, що США не хочуть запровадження санкцій. Мета Сполучених Шатів - зміна поведінки учасників ринку, "щоб була чесна і прозора торгівля".

"Турецький потік" прокладений по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Кийикьоя на узбережжі Туреччини. Його будівництво - частина російського плану відмови від транзиту через Україну. Потужність кожної з двох ниток "Турецького потоку" - по 15,75 млрд куб. м. Одна призначена для постачання газу турецьким споживачам, друга - для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

Чорноморський газопровід Росії спершу планували будувати до Болгарії (він повинен був називатися "Південним потоком"), але через позицію Євросоюзу проєкт наприкінці 2014 року закрили.

Нагадаємо, 8 січня в Стамбулі відбулася урочиста церемонія запуску газопроводу "Турецький потік" за участю президентів Росії і Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Таїпа Ердогана. У ній також взяли участь прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов і президент Сербії Александар Вучич - ці країни будуть отримувати газ новим трубопроводом.