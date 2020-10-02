Серед покупців Промінвестбанку з'явилися люди Коломойського

У фінкомпанії "Фортіфай", яка в березні стала переможцем аукціону з примусового продажу держвиконавцями 99,77% акцій Промінвестбанку, змінилися власники.

Донедавна в держреєстрі юросіб кінцевим бенефіціаром ТОВ "ФК "Фортіфай" значився Сергій Фаткуллін. Наразі ж бенефіціарами цієї фінкомпанії вказані Лариса Рибенкова і ТОВ "ФК "Фінєвровектор", власниками якого, крім Лариси Рибенкової, значаться також Людмила Осикіна та Дмитро Пономарьов.

Про це пише Finbalance.

Лариса Рибенкова і Людмила Осикіна - помічниці нардепа Олега Дунди (з фракції “Слуга народу”), який до обрання в парламент був директором ТОВ “А.В.С.”, пов’язаного з “приватівцями” (також повідомлялося, що у 2001-2007 роках Олег Дунда працював у ПриватБанку).

"Так, серед засновників ТОВ “А.В.С.” - ТОВ “КУА “Фінансовий капітал” - одна з “приватівських” структур, які отримали рішення Арбітражного суду Гааги (Нідерланди) від 02.05.2018 про стягнення 159 млн дол. з Росії як компенсації за нерухоме майно, експропрійоване в “приватівців” у Криму після його анексії Росією. У рамках виконавчого провадження щодо виконання вказаного судового рішення у березні й відбувся аукціон з продажу 99,77% акцій Промінвестбанку", - пише видання.

Олег Дунда відомий у т.ч. тим, що подав понад 1650 правок до т.зв. “антиколомойського” закону, на прийнятті якого наполягав МВФ та який був покликаний запобігти можливості повернення ПриватБанку під контроль колишніх власників (Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова).

Згадана вище Людмила Осикіна в держреєстрі значиться також одним з бенефіціарів ДП “ТРК “Аверс” ВАТ “Корпорація “Аверс”, яке пов’язують з “приватівцями”.

Раніше ЗМІ повідомляли, що покупцем 99,77% акцій Промінвестбанку могла стати компанія, пов’язана з інвестфондом VR Capital, “який профінансував угоду і фактично став реальним покупцем банку”. Натомість співрозмовники Finbalance на ринку зазначали, що реальними покупцями Промінвестбанку могли стати структури, близькі до Павла Фукса (який раніше цікавився Промінвестбанком) і Віталія Хомутинніка.

Нагадаємо, на початку березня Промінвестбанк було продано на біржі ПФТС за 269 млн гривень. Акції стягнула і виставила на продаж фірма Коломойського.

"Приватівці" оскаржили в судовому порядку результати березневого аукціону з продажу 99,77% акцій Промінвестбанку (переможцем якого з пропозицією 268,7 млн грн стала фінкомпанія "Фортіфай"), наполягаючи, що він був проведений з порушенням законодавства, а ціна лота виявилася занижена.