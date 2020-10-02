Нова експертиза підтвердила майже 40 мільярдів гривень збитків у справі "Роттердам+", - ЦПК

У справі "Роттердам+" з’явилися результати нової експертизи, яка встановила наявність збитків від формули у розмірі 40 млрд гривень.

Про це стало відомо під час розгляду в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду скарги на закриття прокурором САП Віталієм Пономаренком справи, повідомляє "Центр протидії корупції".

"Експертиза, проведена незалежним експертом за ініціативи органу досудового розслідування, підтвердила документально та розрахунково завищення фактичної вартості електроенергії протягом травня 2016 року-червня 2019 року у розмірі 39,9 мільярдів гривень", - заявив адвокат ексдепутата Віктора Чумака Олексій Бойко.

Експертизу призначили у Національному антикорупційному бюро незадовго до закриття справи. Однак, прокурор Пономаренко закрив справу, не чекаючи результатів. Більше того, зазначають у ЦПК, прокурор в суді заперечував проти долучення експертизи до розгляду апеляційної скарги.

Самі ж результати нової експертизи з’явилися фактично в той день, коли суддя ВАКС Катерина Широка відмовилася відновлювати справу «Роттердам+» за скаргою ексдепутата Чумака. Саму експертизу просять долучити до матеріалів судової справи адвокати Віктора Чумака.

"Важливо, що прокурор САП Віталій Пономаренко так і суддя Антикорупційного суду Катерина Широка взагалі проігнорували інші докази у справі. Водночас, серед таких доказів є і численні фінансові документи, і вилучена переписка між фігурантами, що свідчить про вплив на посадовці НКРЕКП", - наголосили в Центрі протидії корупції.

Зазначається, що один із фігурантів справи, екскерівник НКРЕКП Дмитро Вовк, ще до затвердження формули пояснював її абсурдність, вказуючи на те, що це це - "банально погашення звичайними людьми кредиту олігарху". Також Вовк вказував на те, що формулу складають необґрунтовані витрати. Незадовго після цих висловлювань НКРЕКП в особі Вовка затвердила формулу.

Нагадаємо, 24 вересня повідомлялося, що суддя ВАКС Катерина Широка відмовила екснардепу Віктору Чумаку у задоволенні скарги на постанову прокурора САП Пономаренка про закриття провадження щодо справи "Роттердам +".

Наприкінці серпня САП зняла всі підозри, які були висунуті раніше в ході розслідування так званої справи "Роттердам+".

У березні 2017 року Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження з приводу формули "Роттердам+". Його було кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Досудовим розслідуванням було встановлено, що голова і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року за розробку порядку формування оптової ринкової ціни ("Роттердам+") забезпечили включення в нього відверто необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії на оптовому ринку.

З запуском нового ринку електроенергії, який стався 1 липня 2019 року, методика формування оптової-роздрібної ціни на електроенергію, більш відома як формула "Роттердам+", припинила своє існування.