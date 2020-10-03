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Президент обговорив з керівництвом "Укргідроенерго" подальшу роботу підприємства

"Укргідроенерго" є ключовим учасником ринку електроенергії для забезпечення поставок електроенергії населенню в ранковий і вечірній час-пік.

Президент обговорив з керівництвом "Укргідроенерго" подальшу роботу підприємства
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Чернівецькій області, відвідав об'єкт компанії "Укргідроенерго" Дністровську гідроакумулюючу електростанцію. Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України. Президент оглянув будівництво другої черги Дністровської ГАЕС та залишився задоволений результатами роботи "Укргідроенерго" - відзначили в "Укргідроенерго".

"Повне будівництво Дністровської ГАЕС забезпечить підвищення надійності енергопостачання і розширить експортні можливості енергосистеми держави. Є можливість підтримувати якісну електроенергію в Молдову і в Румунію", - зазначив Володимир Зеленський.

Дністровська ГАЕС є невід'ємною складовою частиною енергетичної стратегії держави до 2030 року. Під час відвідування електростанції Зеленський оглянув три працюючі гідроагрегати і монтажні зони, де будують другу чергу Дністровської ГАЕС у складі четвертого гідроагрегату. Закінчення будівництва 4-го гідроагрегату другої черги Дністровської ГАЕС заплановано на IV квартал 2020 року.

"У цьому році ми плануємо до Дня енергетика зробити перший пуск агрегату. І в першому півріччі наступного року здати його в промислову експлуатацію", зазначив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Укргідроенерго" є ключовим учасником ринку електроенергії для забезпечення поставок електроенергії населенню в ранковий і вечірній час-пік. "Укргідроенерго" закінчило перше півріччя 2020 року з чистим прибутком 1,3 млрд грн і сплатило до бюджету 1 млрд грн дивідендів. Інші державні компанії енергетичного сектора показують негативні результати. Збиток "Укренерго" склав 18 млрд грн за перше півріччя 2020 р. збиток НАЕК "Енергоатом" - 2,65 млрд грн, збиток "Центренерго" - 493 млн грн.

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