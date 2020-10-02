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Microsoft інвестує пів мільярда доларів в український ринок

Ці інвестиції підуть на будівництво двох дата-центрів компанії на території України.

Microsoft інвестує пів мільярда доларів в український ринок
Фото: EPA/UPG

Компанія Microsoft і Міністерство цифрової трансформації України підписали меморандум, відповідно до якого компанія вкладе в розвиток хмарних сервісів на українському ринку близько $ 500 млн.

Про це повідомляє ain.

Ці інвестиції підуть на будівництво двох дата-центрів компанії на території України. Якщо дані будуть зберігатися всередині країни, українські держоргани зможуть користуватися хмарними послугами компанії (для цього потрібно прийняття закону про хмарні технології).

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров з цього приводу зазначив, що уряд розглядає перенесення сервісів "Дія 2.0" у хмари Microsoft.

Компанія також буде навчати студентів користуватися своїми продуктами. Ще Microsoft планує проводити в Україні олімпіаду з програмування.

Нагадаємо, у березні Міністерство цифрової трансформації і оператор фіксованого зв'язку Data Group підписали меморандум про співпрацю.

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