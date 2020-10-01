В Укрзалізниці заявили, що отримали лише 21% компенсації за перевезення пільговиків

В АТ "Укрзалізниця" заявили, що упродовж 8 місяців 2020 року отримали лише 21% компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій приміським залізничним транспортом.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
"Загалом за січень-серпень регіональні філії Укрзалізниці надали послуг з перевезення пасажирів пільгових категорій на суму понад 190 млн грн, а компенсовано лише 40 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Антилідерами відшкодування витрат Укрзалізниці за перевезення приміським транспортом пасажирів пільгових категорій стали м. Київ, (компенсовано 0% від суми наданих послуг — 19,2 млн грн), Чернівецька область (компенсовано 1,7% від суми наданих послуг — 758 тис. грн), Харківська (9,8% від суми 25,8 млн грн), Львівська (11,2% від суми 17 млн грн) та Тернопільська (12,7% від суми 9,3 млн грн) області.
"На сьогодні, згідно з законодавством України, існує 17 категорій громадян, які мають право безкоштовного проїзду в приміському залізничному транспорті. Відповідно до бюджетного кодексу, компенсувати витрати за такі перевезення повинні органи місцевої влади. За 8 місяців ми перевезли понад 11 млн таких пасажирів, або 41% від загальної кількості, за які недоотримано компенсацій 150 млн грн. Це кошти, які Укрзалізниця могла б спрямувати на ремонт рухомого складу, підвищення рівня комфорту та навіть придбання нових поїздів", - пояснив директор Департаменту приміських пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Болдов.
Укрзалізниця наголосила, що часто в бюджетах районних рад і адміністрацій, а також міських рад та об’єднаних територіальних громад закладаються суми компенсацій, що не відповідають реальним витратам за надання цієї послуги.
Нагадаємо, 27 вересня "Укрзалізниця" програла апеляцію щодо виплати боргу "Донецької залізниці" Сбербанку. Йдеться про 68 млн доларів.