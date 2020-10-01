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В Укрзалізниці заявили, що отримали лише 21% компенсації за перевезення пільговиків

УЗ недоплатили 150 млн грн компенсації.

В Укрзалізниці заявили, що отримали лише 21% компенсації за перевезення пільговиків
Фото: ucraine.info

В АТ "Укрзалізниця" заявили, що упродовж 8 місяців 2020 року отримали лише 21% компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій приміським залізничним транспортом.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Загалом за січень-серпень регіональні філії Укрзалізниці надали послуг з перевезення пасажирів пільгових категорій на суму понад 190 млн грн, а компенсовано лише 40 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Антилідерами відшкодування витрат Укрзалізниці за перевезення приміським транспортом пасажирів пільгових категорій стали м. Київ, (компенсовано 0% від суми наданих послуг — 19,2 млн грн), Чернівецька область (компенсовано 1,7% від суми наданих послуг — 758 тис. грн), Харківська (9,8% від суми 25,8 млн грн), Львівська (11,2% від суми 17 млн грн) та Тернопільська (12,7% від суми 9,3 млн грн) області.

"На сьогодні, згідно з законодавством України, існує 17 категорій громадян, які мають право безкоштовного проїзду в приміському залізничному транспорті. Відповідно до бюджетного кодексу, компенсувати витрати за такі перевезення повинні органи місцевої влади. За 8 місяців ми перевезли понад 11 млн таких пасажирів, або 41% від загальної кількості, за які недоотримано компенсацій 150 млн грн. Це кошти, які Укрзалізниця могла б спрямувати на ремонт рухомого складу, підвищення рівня комфорту та навіть придбання нових поїздів", - пояснив директор Департаменту приміських пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександр Болдов.

Укрзалізниця наголосила, що часто в бюджетах районних рад і адміністрацій, а також міських рад та об’єднаних територіальних громад закладаються суми компенсацій, що не відповідають реальним витратам за надання цієї послуги. 

Фото: пресслужба УЗ

Нагадаємо, 27 вересня "Укрзалізниця" програла апеляцію щодо виплати боргу "Донецької залізниці" Сбербанку. Йдеться про 68 млн доларів.

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