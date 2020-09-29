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"Нафтогаз" зберіг ціну на газ для населення у жовтні на рівні вересня

Ціна на газ у тарифі "Місячний" становить 4 гривні 70 копійок.

"Нафтогаз" зберіг ціну на газ для населення у жовтні на рівні вересня

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зберегла ціни на газ на жовтень на поточному рівні - 4,7 грн/кубометр у рамках пакету "Місячний" та 5,24грн/кубометр у рамках тарифу "Річний".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Цінові пропозиції в жовтні залишаться незмінними як для оптових покупців (трейдерів, газзбутів) ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», так і для для побутових клієнтів ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці серпня "Нафтогаз України" повідомив, що вереснева ціна на природний газ для потреб населення у тарифі "Місячний" становить 4 гривні 70 копійок за кубометр із ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Ціна на серпень для населення складала за цим тарифом 3 гривні 24 копійки, тобто зростання становило на 45,1%.

У липні "Нафтогаз" збільшив  ціну на природний газ для населення на 7,2%, або на 155 грн/тис. куб. м порівняно з червнем - до 2 297,53 грн/тис. куб. м.

У "Нафтогазі" зростання цін пояснили підвищенням вартості газу на європейських газових хабах, яке традиційно відбувається напередодні опалювального сезону.

Перед тим у компанії кілька місяців поспіль звітували про зниження ціни на газ.

До 1 серпня ціна газу для побутових клієнтів компанії була єдиною та публікувалася лише після 22 числа місяця споживання.

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