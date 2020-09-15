Коболєв підрахував, скільки "Газпром" заплатить Україні за транзит газу в 2020 році

"Я думаю, в цьому році цифра буде близькою до $2 млрд", - сказав Коболєв.

НАК "Нафтогаз України" очікує отримати від ПАО "Газпром" близько $2 млрд за транзит російського газу по газотранспортній системі (ГТС) України в 2020 році.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі Youtube-каналу журналістки Яніни Соколової у вівторок ввечері.

"Я думаю, в цьому році цифра буде близькою до $2 млрд", - сказав Коболєв.

Нагадаємо, сьогодні у Чабанах Київської області сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой–Помари–Ужгород), який постачає газ у Європу і проходить поблизу селища. У Міністерстві енергетики повідомили, що через аварію було перекрито подачу газу. Однак транзит природного газу до Європи забезпечується в штатному режимі в заявлених об’ємах.