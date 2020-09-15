НБУ гармонізував регулювання ринку електронних грошей із законодавством ЄС

Національний банк України осучаснив регулювання ринку електронних грошей і гармонізував його із законодавством України та Європейського Союзу у сфері здійснення фінансового моніторингу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За новими правилами регулювання, впроваджуються такі зміни:

Необхідність ідентифікації користувачів електронних грошей. Зокрема, банки будуть здійснювати заходи з належної перевірки користувачів електронних грошей, у тому числі їх ідентифікацію та верифікацію, як і під час відкриття рахунків.

Установлення нових лімітів для операцій з електронними грошима. Для ідентифікованих і верифікованих у повному обсязі користувачів електронних гаманців Нацбанк скасовує обмеження, встановлені раніше щодо сум електронних грошей, на які можуть здійснюватися розрахунки та перекази. На поповнюваному електронному гаманці може зберігатися максимальна сума в розмірі 400 000 грн; на непоповнюваному – 5 000 грн.

Посилення вимог до банків-емітентів електронних грошей щодо контролю за діяльністю комерційних агентів. Як і раніше, емітентом електронних грошей в Україні може бути лише банк. Водночас небанківські фінансові установи та інші комерційні компанії можуть бути агентами та надавати послуги з розповсюдження електронних грошей, із поповнення електронних гаманців і здійснення розрахунків.

Підвищення рівня захисту прав користувачів електронних грошей.

Щоб мінімізувати ризики неправомірного використання електронних грошей, регулятор посилив вимоги контролю за діяльністю комерційних агентів. Зокрема, відтепер такі агенти:

зобов’язані відкривати в банку-емітенті окремий поточний рахунок для здійснення агентської діяльності (крім агентів із розповсюдження та поповнення, що є банками, небанківськими фінустановами або одночасно є торговцями в програмі лояльності);

мають використовувати готівку, отриману в клієнта, виключно для внесення на окремий поточний рахунок і не можуть користуватися нею в інших цілях;

повинні підтверджувати кожну операцію з приймання готівки касовим документом;

не зможуть передавати свої повноваження за агентським договором іншим суб’єктам господарювання й фізичним особам.

Нагадаємо, що електронні гроші, згідно з законодавством України, – це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. Випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк.