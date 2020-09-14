​Кабмін схвалив запуск державного онлайн-магазину

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні прийняв постанову про впровадження онлайн-каталогу ProZorro Market.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Світлана Панаіотіді.

"Сьогодні Уряд прийняв постанову про впровадження електронного каталогу Prozorro Market. Електронний каталог Prozorro Market — це державний онлайн-магазин. Він допомагає малому та середньому бізнесу продавати свої товари державі. А установам — в кілька кліків купувати товари широкого вжитку за вигідними цінами: пальне, канцелярію, комп`ютерну техніку, меблі тощо", - написала вона.

Панаіотіді зазначила, що раніше Prozorro Market працював у пілотному режимі, і зараз у ньому можна проводити закупівлі лише до 50 тис. грнивень. Але після прийняття постанови про порядок формування та використання електронного каталогу відбудеться повноцінний запуск Prozorro Market.

"Ця постанова дасть змогу проводити там закупівлі до 200 тисяч гривень (для замовників, що займають монопольне положення - до 1 мільйона гривень). І це відкриє для бізнесу - зокрема малого та середнього бізнесу, якому потрібні додаткові стимули в часи кризи - ринок з потенційним обсягом 30 млрд грн на рік", - зазначила заступниця міністра.

Нагадаємо, раніше Мін’юст затвердив продаж арештованого майна через ProZorro.Продажі. Електронна торговельна система "Prozorro.Продажі" була розроблена 2017 року для продажу активів неплатоспроможних банків з ініціативи Фонду гарантування вкладів, Нацбанку, Мінекономрозвитку і ГО "Трансперенсі Інтернешнл Україна".

У лютому 2019 року перша центральна база даних була передана Фонду гарантування вкладів, другу в липні 2019 року передали ДП "Прозорро.Продажі".

Зараз на "Prozorro.Продажі" продають не тільки активи збанкрутілих банків, а й об'єкти в рамках малої приватизації, ліцензії на користування надрами, здають в оренду майно.