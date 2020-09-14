Зеленський підписав закон, що дозволяє отримати від ЄС 1,2 млрд допомоги

Угода про отримання коштів була досягнута ще в липні.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Меморандуму та Кредитної угоди між Україною та Європейським Союзом щодо отримання макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 1,2 млрд євро.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Кошти планують спрямувати на підтримку макроекономічної стабільності, платіжного балансу і реалізації реформ.

"Виплата коштів здійснюватиметься двома траншами по 600 млн євро кожен", - йдеться у повідомленні.

Меморандум визначає загальні передумови для виділення коштів та окреслює заходи в межах реалізації структурних реформ, необхідні для отримання другого траншу цієї допомоги.

"Передбачені заходи стосуються медичних закупівель, податкової та митної реформ, функціонування судової системи, державного управління, корпоративного управління для державних підприємств, функціонування ринку газу", - додали в Офісі президента.

Нагадаємо, що Україна та ЄС підписали меморандум і Кредитну угоду 23 липня в Брюсселі. 1,2 млрд євро для України — це найбільший транш Єврокомісії в межах "виняткової" програми макрофінансової допомоги, яка передбачена для 10 країн і спрямована на подолання негативних наслідків пандемії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, макрофінансова допомога буде витрачатися на підтримку макрофінансової стабільності України та продовження структурних реформ.

Щоб отримати другий транш, Україна має виконати умови:

Управління державними фінансами. Цей блок включає питання медичних закупівель, прописано управління ДП "Державні закупівлі" (корпоратизація), продовження реформи податкової та митної служб (відкриті конкурси для очільників).

Державне управління та верховенство права. Передбачені питання судової реформи та продовження реформи державної служби.

Покращення бізнес-клімату, зокрема, продовження розширення повноважень приватних виконавців, поетапна ліквідація податкової поліції та створення Бюро фінансових розслідувань.

Секторальні реформи та держпідприємства. Передбачена реформа корпоратизації, створення незалежних наглядових рад у топ-10 держпідприємств.

Закон про ратифікацію меморандуму був ухвалений Верховною Радою 25 серпня. 3 вересня депутати не підтримали постанову №0063 про скасування закону про ратифікацію відповідного документа, чим розблокували його підписання.