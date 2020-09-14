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Лещенко заявив, що "Укрзалізниця" замість ремонту поїздів купила "лімузини" за 9 млн грн

За словами Лещенка, покупку здійснив колишній очільник УЗ Кравцов.

Лещенко заявив, що "Укрзалізниця" замість ремонту поїздів купила "лімузини" за 9 млн грн
Фото: https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine

Керівництво АТ "Укрзалізниця" замість ремонту дизельних потягів закупила два "лімузини" Audi А8 Long по 4,5 млн грн кожен.

Про це написав у Facebook член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

"Кричуща історія, яка трапилась в "Укрзалізниці". Замість того, щоб ремонтувати дизельні поїзди, гроші перевели на закупівлю двох лімузинів Audi Long по 4,5 млн грн. Закупівля сталася при минулому керівнику УЗ Кравцову і ретельно приховувалася - покупку оформили без тендеру через страхову фірму, засновником якої значиться філія "Одеська залізниця", - написав Лещенко.

Колишній депутат додав, що після цього машини перекинули на баланс Одеської залізниці, але боялися експлуатувати, щоб не почався резонанс - "машини стояли в гаражі, припадали пилом, на одній з них зіпсувався акумулятор". 

"Ходять чутки, що машини призначалася для обслуговування однієї з перших осіб України часів минулої влади", - додав Лещенко.

За його словами, аудиторська інспекція виявила багато порушень у діяльності УЗ.

"На мою вимогу наглядова рада УЗ призначила аудиторську перевірку цієї афери, яка виявила численні порушення. Але її результати пів року не передавали в правоохоронні органи. На початку липня наглядова рада зажадала це зробити, але через місяць виявилося, що... нічого не сталося. Тільки після чергового мого листа в кінці серпня матеріали були передані в НАБУ", - повідомив екснардеп.

Фото: https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine

Нагадаємо, у серпні Служба безпеки України задокументувала багатомільйонну корупційну схему в "Укрзалізниці", в службових приміщеннях компанії й офісах комерційних структур у Києві та Вінниці провели ряд обшуків.

За даними досудового слідства, протиправний механізм був організований менеджментом філії "Пасажирська компанія" Укрзалізниці через афілійовані комерційні структури, у тому числі з ознаками фіктивності.

Повідомляється, що протягом 2019-2020 років філія виділила понад 60 млн грн для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу, а переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури.

Результати експертизи, ініційованої СБУ, свідчать про безпідставне завищення вартості продукції. Заподіяні державі збитки склали майже 12 млн грн.

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