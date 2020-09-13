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В уряді Польщі сподіваються на блокування "Північного потоку-2"

Європейський Союз та США вимагають від Німеччини припинити цю інвестицію.

В уряді Польщі сподіваються на блокування "Північного потоку-2"
Фото: gov.pl

Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау сподівається на блокування проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Про це він заявив в ефірі Польського радіо.

Він зазначив, що Європейський Союз та США вимагають від Німеччини припинити цю інвестицію.

"Аргументи, які представляють США, є дуже раціональні. Адже якщо маємо платити Росії за газ, а вона потім ці фінансові засоби буде використовувати на діяльність, спрямовану проти Заходу, то такі дії не мають раціонального підґрунтя", - пояснив Рау.

Нагадаємо, світові лідери та політики поставили під сумнів майбутнє "Північного потоку - 2" у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.  

6 вересня представник канцлера ФРН Ангели Меркель повідомив, що вона не виключає введення санкцій проти будівництва газопроводу, а 11 вересня очільник МЗС Німеччини Гайко Маас заявив, що влада ФРН розглядає призупинення проєкту

Прем’єр-міністр Данії, через води якої проходить газопровід, запропонувала переглянути майбутнє “Північного потоку-2”.

А президент США Дональд Трамп заявив, що, як і раніше, підтримує ідею відмови від "Північного потоку-2".

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