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Оборонний бюджет України у 2021 році виросте майже до 6% від ВВП

Данілов зазначив, що збільшення видатків на оборону - принципова позиція Зеленського.

Оборонний бюджет України у 2021 році виросте майже до 6% від ВВП
Фото: EPA/UPG

Запланований у проєкті бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,92% від ВВП.

Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони України з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Збільшення видатків – принципова позиція президента України Володимира Зеленського у питаннях забезпечення національної безпеки", - заявив Данілов.

За його словами, відповідний показник на 2020 рік становив 5,45% від ВВП.

Нагадаємо, у травні РНБО анонсувала створення міністерства військово-промислової політики. Данілов заявив про плани провести масштабну реформу ОПК.

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