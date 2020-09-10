Київрада підтримала виділення коштів на виплати зарплатні співробітникам метрополітену і "Київпастрансу"

Депутати Київради підтримали рішення про виділення коштів на виплату заробітної платні співробітникам "Київського метрополітену" та "Київпастрансу".

За таке рішення проголосував 61 депутат, повідомили у пресслужбі міської ради та КМДА.

Шляхом перерозподілу коштів бюджету міста на погашення заробітної плати транспортним комунальним підприємствам Києва виділили 441,6 млн грн: 279,8 млн грн – "Київпастрансу" та 161,8 млн грн – "Київському метрополітену".

Коштів, за попередніми розрахунками, вистачить до кінця року.

"За час пандемії наші столичні комунальні транспортні підприємства зазнали серйозних збитків. І навіть сьогодні метрополітен не вийшов на попередні показники роботи. Якщо до карантину метро перевозило до 1,5 млн пасажирів у робочий день, то тепер – до 1 млн пасажирів. Зменшилась і кількість пасажиропотоку в «Київпастрансі». Відповідно – впали і доходи підприємств-перевізників. Багатотисячні колективи підприємств потребують нашої підтримки. Люди не можуть працювати без зарплати. А вони ж повинні надавати сервіс киянам і забезпечувати безперебійну роботу громадського транспорту столиці", – наголосив Віталій Кличко після голосування.

Список депутатів, які підтримали та не підтримали виділення коштів на зарплати транспортникам, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що цьогоріч під час запровадження суворих карантинних обмежень столичний метрополітен припинив перевезення пасажирів на період із 17 березня до 25 травня. У цей час у посиленому режимі працювали ремонтні бригади метрополітену. На станціях, зокрема, здійснювали роботи із заміни колійного полотна, рейок, електрообладнання, переоснащення мережі освітлення, пожежогасіння, вентиляційного та насосного обладнання тощо.

Наземний громадський транспорт столиці працював у спецрежимі, оскільки місто мало забезпечити довезення до роботи медиків, а також працівників стратегічних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.

Втрата доходів КП "Київський метрополітен" у період із 17 березня до 25 травня 2020 року складає близько 621 млн грн. У звичайних умовах підприємство мало отримати в середньому 277 млн грн доходів на місяць від перевезень. На виплату заробітної плати КП "Київський метрополітен" витрачає до 200 млн грн на місяць.

Водночас у КП "Київпастранс" заборгованість із виплати заробітної плати станом на 31 серпня склала 77,4 млн грн. А фінансовий результат КП "Київпастранс" за січень-липень 2020 року був від’ємним і склав -178,5 млн грн.

2 вересня столичні транспортники закликали депутатів Київради ухвалити рішення про додаткове фінансування комунальних підприємств-перевізників для виплати заробітних плат працівникам.