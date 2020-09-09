Нацбанк призначив керівників трьох департаментів

Правління визначило переможців конкурсу на посади керівників Юридичного департаменту, Департаменту комунікацій і Департаменту стратегії та розвитку.

Правління Національного банку України призначило керівників Юридичного департаменту, Департаменту комунікацій і Департаменту стратегії та розвитку.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"Ми формуємо висококваліфіковану та досвідчену команду професіоналів, які здатні втілювати масштабні проєкти та досягати амбітних планів. Упевнений, що кожен з новопризначених очільників департаментів – фахівець своєї справи та має необхідний досвід і знання для розвитку своїх напрямів. Вітаю їх та бажаю плідної роботи на благо Національного банку України", - зазначив голова НБУ Кирило Шевченко, коментуючи результати конкурсного відбору.

Департамент комунікацій очолить Галина Калачова. До сфери її компетенції належатимуть управління, координація та розвиток системи комунікацій Національного банку із засобами масової інформації; управління системою інформаційних каналів центрального банку та її розвиток; координація та реалізація просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення фінансової культури та обізнаності громадян України.

Галина Калачова із серпня 2020 року працювала в Національному банку на посаді керівника з питань стратегічних комунікацій та виконувала обов’язки директора Департаменту комунікацій.

До призначення в НБУ вона майже 11 років працювала у провідних ділових і фінансових засобах масової інформації.

Юридичний департамент очолить Владислав Бедненко, який працює в Національному банку більше 20 років. До його повноважень належатимуть організація розроблення та проведення загальної правової політики в НБУ; юридичне забезпечення захисту прав і законних інтересів НБУ, організація та координація ведення претензійно-позовної роботи; визначення методологічних засад щодо розроблення нормативно-правових актів та розпорядчих документів регулятора.

Зз листопада 2007 року Бедненко був заступником директора – начальником управління, до функцій якого входить правове забезпечення банківського нагляду та ринків капіталів Юридичного департаменту центробанку.

Він такоє має досвід роботи у інших державних органах (зокрема, у Міністерстві юстиції, органах Міністерства внутрішніх справ), а також у банківському та приватному секторі.

Директором Департаменту стратегії та розвитку стане Арсен Макарчук. До сфери його компетенції належатимуть розвиток напрямків стратегічного аналізу та планування в Національному банку; розроблення, оновлення та моніторинг виконання Стратегії Національного банку, супроводження інших стратегічних документів; розвиток системи управління проєктною діяльністю, бізнес-аналізу та системи управління процесами регулятора.

Макарчук працює у Національному банку з червня 2015 року. Він розпочав свою кар’єру з посади керівника проєктів і програм Управління стратегії та реформування банківської системи, на основі якого створено нинішній Департамент стратегії та розвитку. Макарчук був помічником голови НБУ (2016–2018 роки) та керівником Офісу Правління НБУ (2018–2020 роки). До приходу в Національний банк він п’ять років пропрацював у ПАТ "Укрсоцбанк".

Нагадаємо, новим заступником голови НБУ став Ярослав Матузка з ПриватБанку.