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​​Стало відомо, коли Рада розгляне законопроєкт, який дозволить ПриватБанку не платити $350 млн Суркісам

Профільні комітети почнуть розглядати цей законопроєкт вже наступного тижня.

​​Стало відомо, коли Рада розгляне законопроєкт, який дозволить ПриватБанку не платити $350 млн Суркісам
Фото: Макс Требухов

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук вважає, що законопроект №4064, ініційований Міністерством юстиції з метою запобігання стягнення $350 млн з ПриватБанку може бути ухвалений протягом двох тижнів.

Про це повідомляє УНН.

Нардеп зазначив, що профільні комітети почнуть розглядати цей законопроєкт вже наступного тижня.

"Є розуміння від голови комітету – це комітет з правових питань, це Андрій Костін, є розуміння історії з Мін’юстом, ми сподіваємось на розгляд питання у комітеті наступного тижня і винесення у залу. Хотілося б, щоб це було наступного або ще через тиждень максимум. Тобто протягом двох тижнів воно мало б зайти до зали і бути проголосовано у першому читанні і в цілому", - сказав депутат.

Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд Києва прийняв рішення, яким встановив порядок примусового виконання ухвали про забезпечення спірного позову компаній братів Суркісів до державного ПриватБанку. В ньому йдеться про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, направлене на фактичне стягнення з банку майже 10 млрд грн ($350 млн).

Міністерство юстиції України розробило законопроєкт, який дозволяє не здійснювати примусове виконання ухвали Печерського райсуду Києва, за якою з державного ПриватБанку має бути стягнено близько $350 млн на користь компаній, афілійованих з братами Суркісами.

Документом пропонується доповнити закон "Про виконавче провадження" статтею 62 прим. 1 – "Особливості виконання судового рішення про забезпечення позову" з таким текстом: "Забороняється при виконанні судового рішення про забезпечення позову вживати заходи щодо стягнення коштів та/або звернення стягнення на майно боржника, крім накладення арешту".

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