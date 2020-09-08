Апеляційний суд забрав Борщагівський фармзавод у Загорія

Підставою для такого рішення були порушення порядку проведення біржових торгів.

Апеляційний суд визнав незаконним продаж акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу фірмі "Дарниця".

Про це повідомила "Ліга антитрасту" з посиланням на рішення суду від 25 серпня.

"Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», скасував рішення Господарського суду міста Києва від 04.11.2019 та прийняв нове рішення, яким повністю задовольнив первісний позов заводу, та відмовив у задоволенні зустрічного позову ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»", - йдеться в повідомленні.

Так, апеляційний суд визнав недійсними: результати біржових торгів з продажу акцій на аукціоні у процесі приватизації щодо визнання переможцем ПрАТ "Фармацевтична фірма «Дарниця»" з ціною 171, 84 млн грн; біржовий контракт №185321 на купівлю-продаж акцій від 20.03.2015, укладений між Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради та ПрАТ "Дарниця".

Зазначається, що підставою для прийняття такого рішення були порушення порядку проведення біржових торгів.

При цьому зазначається, що невчасне звернення "Дарниці" до Антимонопольного комітету за дозволом на придбання, порушення таким чином конкурентного законодавства, надання недостовірної інформації Комітету або загроза монополізації ринку не зазначені в рішенні апеляції як підстави для скасування результатів торгів.

Рішення суду вже набрало законної сили. Однак його можна оскаржити у Верховному Суді.

Раніше Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод намагався в судовому порядку скасувати рішення АМКУ про надання дозволу компанії "Дарниця" на купівлю 25,95% акцій заводу. Суди двох інстанції стали на сторону АМКУ та відмовили в задоволенні позову з процесуальних підстав.

Нагадаємо, фармацевтична фірма "Дарниця" належить ексдепутату Глібу Загорію. До 2019 року він входив до президентської фракції Блоку Петра Порошенка.