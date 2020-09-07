Кабмін виділив на доплати медикам 5,95 мільярда гривень

Кабінет Міністрів України на засіданні 7 вересня виділив 5,95 мільярда гривень на доплати лікарям.

Про це повідомив у Facebook народний депутат України Василь Мокан.

"Було прийнято проєкт постанови "Про внесення зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році" з метою удосконалення реалізації програми медичних гарантій у 2020 році та реалізації механізму здійснення доплат до зарплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19.Таким чином, буде врегульовувано механізм здійснення доплат лікарям на загальну суму 5,95 млрд гривень", - написав Мокан.

За його словами, уряд також затвердив перелік спеціалізованих організацій, які здійснюватимуть закупівлі товарів та послуг(лікарських засобів, медичних виробів) у 2020 році.

Нагадаємо, нещодавно МОЗ попросив Мінфін збільшити витрати на програму медичних гарантій. Степанов вважає, що витрати на медичні гарантії мають становити не менш ніж 5% ВВП країни.