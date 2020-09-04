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У Мін'юсті придумали, як ПриватБанку не виплачувати $350 млн Суркісам

"У нас лік іде навіть не на дні, а на години".

У Мін'юсті придумали, як ПриватБанку не виплачувати $350 млн Суркісам
Фото: kmu.gov.ua

Міністерство юстиції України розробило законопроєкт, який дозволяє не здійснювати примусове виконання ухвали Печерського райсуду Києва, за якою з державного ПриватБанку має бути стягнено близько $350 млн на користь компаній, афілійованих з братами Суркісами.

Про це у Facebook повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

"Ухвала незаконна, нахабна та безглузда, про що вже багато було сказано. Але – судові рішення є обов’язковими до виконання. Очікувати на розгляд апеляції/касації – довго і позитивний результат розгляду далеко не гарантований. Тому ми підготували законопроект, який надає можливість не здійснювати примусове виконання цієї ухвали", - повідомив Малюська.

Документом пропонується доповнити закон "Про виконавче провадження" статтею 62 прим. 1 – "Особливості виконання судового рішення про забезпечення позову" з таким текстом: "Забороняється при виконанні судового рішення про забезпечення позову вживати заходи щодо стягнення коштів та/або звернення стягнення на майно боржника, крім накладення арешту".

Фото: facebook.com

Він закликав народних депутатів якнайшвидше підписати документ та внести його на розгляд парламенту.

"У нас лік іде навіть не на дні, а на години", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд Києва прийняв рішення, яким встановив порядок примусового виконання ухвали про забезпечення спірного позову компаній братів Суркісів до державного ПриватБанку. В ньому йдеться про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, направлене на фактичне стягнення з банку майже 10 млрд грн ($350 млн).

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