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Японське агентство підвищило рейтинг України до В+

 Міжнародні резерви України зростають, зовнішній борг до ВВП зменшується.

Японське агентство підвищило рейтинг України до В+
Фото: sinet.com.ua

Японське рейтингове агентство R&I підвищило кредитний рейтинг України з B до В+. Прогноз рейтингу - стабільний.

Про це інформує Finclub.

"Фінансова підтримка України з боку Міжнародного валютного фонду разом з кредитами від Світового банку та Європейського Союзу допоможуть задовільнити потреби уряду у фінансуванні", - йдеться у релізі агентства.

Агентство очікує, що покращена політична та соціальна стабільність дозволить українському уряду сфокусуватись на відновленні економіки країни.

Падіння економіки України в цьому році здебільшого спричинене пандемією коронавірусу, карантинними обмеженнями та економічним падінням в країнах Європи – основними торговельними партнерами України в експорті товарів та послуг.

Аналітики R&I прогнозують, що сприятливі економічні умови та консервативна бюджетна політика України повернеться в 2021 році. Очікується, що країна продовжить структурні реформи, які в тому числі передбачені програмою МВФ.

Аналітики також відзначили, що міжнародні резерви України зростають, зовнішній борг до ВВП зменшується, а показник державного боргу до ВВП скоротився до 44,3% станом на кінець 2019 року.

Раніше ми повідомляли, що Національний банк України сподівається на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і очікує надходження коштів від фонду до кінця 2020 року.

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