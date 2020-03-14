S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом

Рейтинг также может быть повышен в следующем году, если внешняя ликвидность Украины превзойдет прогнозы агентства.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", краткосрочные рейтинги "B" и рейтинги по национальной шкале "uaA", прогноз по ним "стабильный".

"Несмотря на укрепление фундаментальных факторов, включая увеличение валютных резервов, скромный дефицит бюджета и сокращение государственного долга к ВВП, Украина сталкивается с рисками, связанными с ухудшением ситуации в мировой экономике и финансах", - отмечается в сообщении агентства в ночь на субботу, передает "Интерфакс-Украина".

S&P добавляет, что не ясными в настоящее время являются последствия недавних перестановок в правительстве на динамику реформ в Украине и отношения страны с ключевыми кредиторами.

Отмечается, что агентство может рассмотреть положительное рейтинговое действие в течение следующего года, если правительство добьется прогресса в своей программе реформ, сохранив при этом прежние достижения, включая независимость Национального банка как органа денежно-кредитного регулирования, так и регулятора финансовой системы.

Рейтинг также может быть повышен, если внешняя ликвидность Украины превзойдет прогнозы агентства.

С другой стороны, S&P может понизить рейтинг, если перебои с финансированием по льготным программам или на рынках капитала в течение следующего года поставят под сомнение способность Украины обеспечить крупные выплаты в иностранной валюте.

Напомним, в прошлом году международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг Украины до "B" с позитивным прогнозом.