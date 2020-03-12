На Уолл-Стрит закончился самый длинный в истории 11-летний "бычий рынок"

Американские биржи пережили худший день со времен "черного понедельника" 1987 года.

Американский фондовый рынок в четверг пережил худший день с "черного понедельника" 19 октября 1987 года. И сегодня окончательно завершился самый длинный в истории США 11-летний рост индексов, так называемый "бычий рынок".

Как сообщает CNN, индекс Dow Jones оказался в "медвежьей" зоне еще накануне, а в четверг туда попал и более широкий индекс S&P 500. "Медвежьим" считается рынок, когда цены снизились на 20% от последнего пика.

Пик S&P 500 пришелся на 19 февраля, когда индекс достиг 3386 пунктов. Однако развитие пандемии коронавируса и ценовая война на рынке нефти, угрожающая американской нефти, к 12 марта обрушило S&P 500 до 2709 пунктов.

Восходящий тренд продолжался с марта 2009 года.

С 1929 года в США было 13 периодов "медвежьего рынка", в среднем он продолжался 21 месяц. Самый короткий нисходящий тренд составил всего три месяца в 1990 году, самый длинный - 62 месяца в период 1937-1942 годов.