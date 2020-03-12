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ГлавнаяЭкономикаФинансы

НБУ снизил учетную ставку с 11 до 10%

Инфляция замедлилась слишком сильно.

НБУ снизил учетную ставку с 11 до 10%
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк решил с 13 марта снизить учетную ставку еще на один пункт - с 11% годовых до 10%.

Об этом говорится на сайте НБУ.

"В январе потребительская инфляция замедлилась до 3,2%, в феврале - до 2,4% в годовом исчислении. Это быстрее, чем предусматривала наша прогнозная траектория. Как следствие, сейчас инфляция находится ниже нашей среднесрочной цели 5%, являющейся оптимальной с точки зрения развития украинской экономики", - прокоментировал решение правление глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, январский прогноз НБУ предусматривает инфляцию 4,8% на конец года.

"Но он может быть пересмотрен в апреле в зависимости от дальнейшего развития событий", - сказал Смолий.

Напомним, что учетная ставка НБУ - это монетарный инструмент, с помощью которого Нацбанк устанавливает для коммерческих банков ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов. Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок НБУ и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.

В начале 2019 года она находилась на уровне 18%.

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