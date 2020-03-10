​Коронавирус пока имеет нейтральное влияние на экономику Украины, - Нацбанк

Национальный банк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны в связи с ухудшением настроений участников рынка распространения коронавируса и ситуацией на мировых финансовых и товарных рынках.

Об этом говорится в комментарии на сайте НБУ.

"Распространение коронавируса пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины в феврале и в начале марта. Украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж. Цены на импорт снижаются даже быстрее, чем на экспорт, особенно на энергоносители, что приводит к сокращению стоимостных объемов импорта. В то же время, уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства в течение последних недель не является значительным", - говорится в сообщении.

В НБУ подчеркивают, что текущая ситуация на украинском валютном рынке - и межбанковском и наличном - сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект.

"Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны - сегодня международные резервы Украины составляют $26,8 млрд, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года. Готовность Национального банка использовать международные резервы для недопущения «раскачивания» курса уже подтверждена на практике. В течение прошлой недели Нацбанк три дня выходил с интервенциями по продаже валюты, и в течение них продал всего $307 млн. Также сегодня, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни подпитывается нервными настроениями участников рынка, Национальный банк вышел с интервенцией по продаже валюты, и по состоянию на 13:00 продал $250 млн", - отмечается в сообщении.

"Национальный банк продолжит следить за ситуацией с распространением коронавируса и за состоянием мировых финансовых и товарных рынков и будет при необходимости и в дальнейшем проводить интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, и банковская система имеет достаточно высокий уровень ликвидности. Гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд грн, валютная ликвидность - более $8 млрд. Таким образом, банки имеют достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под влиянием негативных новостей с мировых рынков. В то же время Национальный банк готов поддержать банковский рынок ликвидностью при необходимости", - добавили в Нацбанке.

Напомним, международные резервы Украины в феврале выросли на 1,3% и на 1 марта 2020 года составили 26,623 млрд долларов (в эквиваленте) по сравнению с 26,29 млрд долларов месяцем раньше.