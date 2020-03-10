Российский фондовый рынок обвалился после открытия

Российский фондовый рынок во вторник открылся резким падением индексов. Таким образом он отреагировал на вчерашний обвал мировых площадок из-за распространения коронавируса COVID-19 и рекордного снижения цен на нефть.

За первую минуту торгов главные российские индексы обвалились на 10-11%.

По состоянию на 11 утра по киевскому времени индекс Московской биржи находился примерно на 7% ниже, чем в пятницу. Индекс РТС упал сильнее - примерно на 12%.

В то же время европейские рынки, которые пережили похожий обвал в понедельник (там не было выходного дня), во вторник вернулись к небольшому росту примерно на 3%.

Напомним, что на рынке нефти в понедельник произошел сильнейший обвал цен с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Это связано с развалом нефтяной сделки между ОПЕК и Россией, которая официально закончится в конце марта. В РФ отказались сокращать производство нефти в ответ на сниженный из-за коронавируса спрос. А затем Саудовская Аравия еще больше обострила ситуацию, объявив о скидках на нефть, чтобы вернуть себе долю рынка и оказать давление на Россию.