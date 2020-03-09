Американские биржи открылись резким падением

Американские фондовые биржи обвалились вслед за азиатскими и европейскими. Падение рынков происходит на фоне распространения эпидемии COVID-19 и после развала сделки по ограничению добычи нефти ОПЕК+

Как сообщает CNN, индекс Dow Jones на открытии упал на 1800 пунктов, что на 7% ниже пятничного закрытия торгов.

Индекс S&P 500 также обвалился на 7%, и Нью-Йоркская биржа ввела 15-минутный перерыв в торгах, чтобы трейдеры немного успокоились.

Индекс NASDAQ снизился на 7,1%.

Напомним, что на рынке нефти в понедельник произошел сильнейший обвал цен с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Это связано с развалом нефтяной сделки между ОПЕК и Россией, которая официально закончится в конце марта. В РФ отказались сокращать производство нефти в ответ на сниженный из-за коронавируса спрос. А затем Саудовская Аравия еще больше обострила ситуацию, объявив о скидках на нефть, чтобы вернуть себе долю рынка и оказать давление на Россию.