Кабмин vs криптособщество: заодно или каждый сам себе на уме?

Не прошло и шести лет (2014-й - год рождения криптосообщества в Украине), как власть созрела:

А) заинтересоваться реальными процессами становления и реализации виртуальных активов в Украине;

Б) подключиться к оптимизации процессов.

Фото: adevarulfinanciar.ro

В конце февраля в Кабмине состоялось первое заседание рабочей группы по разработке законодательных актов относительно внедрения виртуальных активов в Украине. В его работе принимали участие: заместитель министра цифровой трансформации - Александр Борняков, народный депутат Украины и глава МФО "Blockchain 4 Ukraine" - Алексей Жмеренецкий, ваш покорный слуга - Президент "ТАК" (Технологической ассоциации криптобизнеса) и другие представители министерств, ведомств и общественных организаций.

Модератором выступил советник заместителя Минцифры и президент Блокчейн фундации Украины - Андрей Дубецкий.

На повестке дня обсуждалась необходимость запуска рынка виртуальных активов, закон Украины 361-IX от 06.12.2019, а также открытое участие в создании нового профильного закона, который будет регулировать основы виртуальных активов.

Учитывая опыт ЕС касательно международных практик, существуют успешные решения и рекомендации, которые будет полезно изучить и возможно - внедрить.

Также, для всех участников рабочей группы, особенно для представителей государственных органов, было предложено провести тренинг по обмену знаниями в данной сфере.

А почему вдруг чиновники активизировались, спросите вы?

Не кроется ли в их инициативах проявление корыстного интереса?

А что, нам, криптобизнесу, с этого?

Стоит ли участвовать в диалоге или государственные институты разумнее игнорировать?

Лично я задаюсь теми же вопросами.

Попробуем ответить вместе на них.

Криптотехнологии и криптоценности - объективная реальность сегодняшнего дня. Если ещё пару лет тому их активное присутствие на рынке можно было попытаться игнорировать, то на данном этапе - это уже невозможно. И на то есть объективные причины, о которых я упоминал в предыдущей статье.

Крипта - мировой тренд. Возьмём простые примеры: крипто-френдли кантон Цуг в Швейцарии; в Японии - законное платежное средство; в Германии - закон, позволяющий финансовым институтам покупку/продажу криптовалют. И вот, буквально пару дней назад, Южная Корея легализовала операции по торговле и хранению криптовалют. В условиях, когда «диджитализация" стала национальной политикой, следование передовым трендам: прогрессивно, логично и, как надеются чиновники - востребовано.

А о чем говорили на встрече?

- У Минфина, пока отсутствует видение, как классифицировать и облагать налогом виртуальные активы.

- Представитель офиса ООН в Украине уведомил о том, что сначала следует внедрить способ по обмену знаниями, подготовить техническое задание, подтвердить актуальность, определить стейкхолдеров и подготовить бюджет с планом реализации.

- Представитель НАБУ (банковская ассоциация) рассказал, что в банке Сич разработан пилотный проект по внедрению и использованию виртуальных активов в Украине.

- Представители профильных организаций обратили внимание на то, что данная проблематика обсуждается не первый год и необходимо, как можно быстрее, сдвинуться с мёртвой точки, на которой сейчас находится вопрос об обороте виртуальных активов на территории Украины.

- Представители профильных организаций подчеркнули готовность запустить пилотный проект для отработки практических шагов.

Какой ожидается результат от работы этой группы?

Реально ли криптосообществу влиять на финальный результат, собственно - тело законопроекта?

Ответ очевиден: все зависит от нашей активности, а также - силы нашего голоса. Очевидно, что чиновники всегда и все желают «под себя» - идут по наименьшему пути сопротивления, вносят максимально бессодержательные правки.

Каким должен быть закон о криптовалютах в Украине?

Разумеется, каждый видит его по-своему. Задача рабочей группы вместе с профессиональным сообществом на данном этапе - взять инициативу в свои руки и сделать его максимально экологичным для всех участников этого рынка. А время покажет: то ли это был очередной, полный оптимизма, фальстарт, то ли мы действительно создадим комфортные условия на этом рынке.