Минфин отменил размещение облигаций госсзайма из-за волатильности рынков

Следующие аукционы будут проводить по графику с учетом рыночной конъюнктуры.

Министерство финансов отказалось от размещения облигаций внутреннего государственного займа, которое было запланировано на 10 марта.

Об этом говорится в сообщении министерства.

"Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ проводиться не будут", - говорится в нем.

Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом конъюнктуры рынка.

На 10 марта был запланирован аукцион по размещению гривневых ОВГЗ со сроком обращения 119 дней, 497, 665 и 1 533 дня.

Напомним, что в начале года Министерство финансов впервые за много лет выпустило 7-летние облигации. Последний раз ценные бумаги с аналогичным сроком обращения выпускались более чем пять лет назад по ставке 15,5%. Сейчас ставка - 9,79%.