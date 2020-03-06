В Киеве произошел взрыв петарды в вагоне метро, никто не пострадал (обновлено)
В Киеве произошел взрыв петарды в вагоне метро, никто не пострадал (обновлено)
В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, - ученые
В лучшем случае от коронавируса погибнет 15 млн человек, а мировой ВВП потеряет $2,4 трлн, - ученые
Кулеба: у Украины две стратегии - деоккупация Донбасса и Крыма, сценарии могут быть разные
Кулеба: у Украины две стратегии - деоккупация Донбасса и Крыма, сценарии могут быть разные
Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Федір Лапій: "В українців мало шансів отримати вакцину проти коронавірусу"
Федір Лапій: "В українців мало шансів отримати вакцину проти коронавірусу"
В Китае снова зафиксирован рост заболеваний коронавирусом
В Китае снова зафиксирован рост заболеваний коронавирусом
Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутлями" (обновлено)
Шмыгаль выступил за подачу воды в Крым "цистернами, канистрами, бутлями" (обновлено)
Новому министру пришлось оправдываться перед "слугами" за поддержку Порошенко
Новому министру пришлось оправдываться перед "слугами" за поддержку Порошенко
ГлавнаяЭкономикаФинансы

НБУ заявил, что не давал согласия на продажу Проминвестбанка

Банку могут грозить дополнительные санкции.

НБУ заявил, что не давал согласия на продажу Проминвестбанка
Фото: i.ua

Национальный банк заявил, что не давал согласия на смену акционера Проминвестбанка.

Об этом говорится в комментарии НБУ в связи тем, что 4 марта 99,8% акций Проминвестбанка были проданы на фондовой бирже за 269 млн гривен.

Национальный банк предупредил, что покупатель может быть лишен права голоса и оштрафован. Структура собственности банка может быть признана непрозрачной, а само учреждение станет проблемным или вообще будет закрыто.

"Национальный банк не вмешивается в договорный процесс купли-продажи акций банков. Национальный банк не вмешивается в процесс исполнения судебных решений. Вместе с тем существуют предусмотренные действующим законодательством инструменты для соблюдения требования о получении предварительного согласования Национального банка при переходе права собственности на акции банка. Одним из таких инструментов является включение в договор купли-продажи отлагательного условия, при котором фактический переход права собственности на акции банка происходит после получения согласования регулятора", - сказано в сообщении.

Напомним, что Проминвестбанк минимум находится под санкциями в связи с тем, что он принадлежит государству-агрессору в лице корпорации ВЭБ.

В июне 2019 года ВЭБ сообщил, что подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине из-за нарушения ею положений межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с РФ 1998 года.

Тогда же стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,8% акций ПИБа. По решению суда их взыскали в пользу компании "Дайрис" из группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

На этой неделе ВЭБ сообщил, что Стокгольмский арбитраж подтвердил свое решение о запрете продажи акций ПИБа.

Несмотря на это 4 марта акции ПИБ были проданы за 269 млн гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также