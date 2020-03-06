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Трасса Решетиловка – Днепр станет самым масштабным дорожным строительством в стране, - Голик

Строительство проинспектировал президент.

5 марта Президент Украины Владимир Зеленский проинспектировал строительство одного из участков трассы Н-31 Решетиловка – Днепр, которая станет самым масштабным дорожным строительством в стране. Об этом на своейстранице в Facebook заявил координатор Национальной программы «Большая стройка» Юрий Голик.

«Визит Президента на участок трассы Решетиловка - Днепр. Как раз на этом участке строится, в том числе, мост через Ворсклу. Это строительство должно стать и станет самым быстрым. Задача построить эту трассу всю уже в этом году», - написал Голик.

Трасса Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка строится в рамках Национальной программы «Большая стройка» и станет первой бетонной автодорогой в Украине. Эта трасса проходит через Полтавскую и Днепропетровскую области и свяжет качественной дорогой Днепр, Киев, Львов и Мариуполь.

Всего в ходе реализации программы «Большая стройка», инициированной президентом Владимиром Зеленским, в течение 2020 года в Украине будут построены и отремонтированы 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, более 200 приемных отделений неотложной медицинской помощи, а также 6 500 км дорог международного, национального и местного значения.

Ранее координатор Национальной программы «Большая стройка» Юрий Голик заявил, что в 2020 году «Укравтодор» получит на дороги 85 млрд грн, ОГА – 22 млрд.

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