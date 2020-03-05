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Ощадбанк объявил конкурс на главу правления

Автоматическое продление контракта с Пышным отменяется.

Ощадбанк объявил конкурс на главу правления
Андрей Пышный, глава правления Ощадбанка
Фото: Макс Требухов

Наблюдательный совет Ощадбанка в четверг, 5 февраля, объявил  конкурс на главу правления.

Об этом говорится на сайте банка.

С 26 марта 2014 года эту должность занимает Андрей Пышный. Он считается соратником Арсения Яценюка, который на момент назначения Пышного был премьер-министром Украины.

В августе 2019 года стало известно, что наблюдательный совет Ощадбанка решил продлить контракт с Пышным на пять лет.  Это привело к конфликту с Национальным банком, который обвинил набсовет в нарушении требований закона "О банках и банковской деятельности". 

После продления контракта с Пышным Нацбанк решил отказать в согласовании пяти членам набсовета, в том числе бывшему главе представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунеру. Также отказ получили независимые директора Алексей Гринченко и Алексей Резников, представитель от Верховной Рады Дмитрий Власов и представитель от Кабинета министров Даниэль Билак. Некоторые из них сейчас судятся с НБУ из-за этого.

После этого был назначен другой состав набсовета Ощадбанка во главе с Байбой Апин.

Члены наблюдательного совета предложили Пышному и "другим опытным банкирам" подавать документы на конкурс.

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