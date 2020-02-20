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Бывшие члены набсовета Ощадбанка выиграли суд против НБУ

Нацбанк будет подавать апелляционную жалобу.

Бывшие члены набсовета Ощадбанка выиграли суд против НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Окружной административный суд Киева за два дня вынес три решения по спору Национального банка Украины с бывшими главой и членами наблюдательного совета Ощадбанка.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Так, суд 18-19 февраля удовлетворил исковые заявления бывшего главы наблюдательного совета Ощадбанка Шевка Аджунера, а также бывших членов наблюдательного совета Дмитрия Власова и Алексея Резникова

"Национальний банк не соглашается с решениями суда, ведь в очередной раз суды берут на себя функции НБУ. Согласование руководителей банков, в том числе членов наблюдательных советов - является исключительно компетенцией Национального банка в соответствии со статьей 42 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", - прокомментировали решение в НБУ.

Национальный банк намерен подать апелляционные жалобы на решение ОАСК.

"При рассмотрении кандидатур Аджунера, Власова и Резникова квалификационная комиссия Нацбанка в августе 2019 провела с ними тестирования и собеседования. По результатам собеседования большинство членов комиссии пришло к выводу о невозможности предоставления положительных заключений по кандидатам. Учитывая рекомендации комиссии, Комитет не согласовал указанных кандидатов", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2019 года Национальный банк Украины обвинил наблюдательный совет Ощадбанка в нарушении требований закона "О банках и банковской деятельности" в связи с продлением контракта с главой правления Андреем Пышным без конкурса.

В сентябре экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер подал в суд на НБУ, требуя отменить решение о назначении главы набсовета Ощадбанка без конкурса.

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