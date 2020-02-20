В Украину прибыла делегация МВФ

Эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину.

Об этом сообщило представительство МВФ в Украине.

Целью приезда делегации являются технические обсуждения политики экономического роста.

Срок пребывания экспертов на территории Украины не уточнили.

Напомним, Украина еще в начале декабря 2019 года предварительно договорилась с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.

Одним из них является законопроект №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который должен устранить возникшие в ходе очистки банковской системы законодательные пробелы и исключить возвращение Приватбанка бывшим владельцам.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Рада только начала рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земли, что может растянуться на несколько недель или месяцев.

К законопроекту о банках депутаты еще даже не приступили.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля этого года. Ее объем - 2,8 млрд специальных прав заимствования, или около $3,9 млрд. Первый транш в размере около $1,4 млрд был предоставлен сразу, затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров. Однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти 1,4 млрд СПЗ.