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Милованов пообещал селам 200 тысяч новых рабочих мест за 5 лет

Министерство также намерено выровнять уровень оплаты труда в городах и селах.

Милованов пообещал селам 200 тысяч новых рабочих мест за 5 лет
Фото: Макс Требухов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины намерено в следующие 5 лет инициировать создание 200 тыс. новых рабочих мест в селах, а также выровнять уровень оплаты труда в городах и селах. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов у себя на фейсбуке.

«За ближайшие 5 лет - планируем создать 200 тыс. новых рабочих мест в селах», - сообщил министр.

Для того, чтобы сровнять зарплаты в городах и селах - планируется привлекать инвестиции в села и агропромышленность. Также министерство намерено создать бизнес-инкубаторы и специальные фонды поддержки развития сел.

«Украинское село будет успешным тогда, когда люди будут успешными и богатыми», - отметил Милованов.

По его словам, украинский агропромышленный комплекс демонстрирует положительную динамику развития. Однако села еще не имеют необходимого количества ресурсов, чтобы быть богатыми. Именно поэтому внедряется эта стратегия.

Напомним, стратегия экономического роста предусматривает увеличение внутреннего валового продукта на 40% за пять лет, создание 1 млн рабочих мест и привлечение $50 млрд прямых иностранных инвестиций.

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