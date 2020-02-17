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ГлавнаяЭкономикаГосударство

Минэкономики рассчитывает на $50 млрд инвестиций за пять лет

Милованов представил стратегию экономического роста через инвестиции.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в понедельник представило стратегию экономического роста. Она предусматривает увеличение внутреннего валового продукта на 40% за пять лет, создание 1 млн рабочих мест и привлечение $50 млрд прямых иностранных инвестиций.

Об этом говорится на сайте министерства.

Для привлечения инвестиций, по мнению ведомства, Украина должна сосредоточиться на создании эффективных рынков, в том числе земли, капитала, труда, высшего образования, медицинских учреждений, грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок, энергетики.

Кроме того, государство планирует вложиться в развитие инфраструктуры: строительство дорог, расширение ж/д доступа к портам, электрификацию железных дорог, развитие речного транспорта (в том числе модернизацию Днепровского каскада).

Еще одно важное направление - стимулирование банковского кредитования и страхования, а также внедрение эффективных инструментов управления государственными финансами, таких как новая таможня, налоговая, финансовый мониторинг, финансовый контроль.

Для привлечения инвесторов государство планирует использовать механизм государственно-частного партнерства, концессий. Также должна наконец стартовать большая приватизация. Первые пять крупных предприятий правительство планирует продать уже в 2020 году. Их покупатели смогут получить "налоговые каникулы": освобождение от налога на прибыль на 5 лет при инвестициях от 10 млн долларов. В то же время инвестор должен выполнить инвестиционные условия: сохранить профиль предприятий, включенных в цепи высокотехнологичной добавленной стоимости.

Для крупных инвестиционных проектов (более 100 млн долларов) правительство планирует ввести специальную программу по координации, сопровождению и поддержке инвесторов ("инвестиционная няня").

Правительство планирует развивать индустриальные парки. Сейчас их 43, в том числе семь созданы за последний год. В Минэкономики считают, что только на основании этих парков возможно привлечь до 5 млрд долларов инвестиций и создать 50-100 тысяч рабочих мест.

"В совокупности драйверы инвестиций и роста должны обеспечить достижение цели в 40% роста экономики. Для того, чтобы эта амбициозная программа роста экономики через инвестиции заработала, нам нужно держать темп. Президент, правительство, парламент и местные органы самоуправления должны продолжить работать единой командой", - заявил министр.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в начале февраля заявил, что Украину скоро "накроет лавина инвестиций".

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