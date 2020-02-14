Импорт товаров в Украину за год превысил экспорт почти на $11 млрд

В то же время сальдо торговли услугами было положительным и превысило $8,7 млрд.

Фото: Думская Склад контейнеров на Одесской таможне

Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2019 году достиг рекордного показателя со времен Виктора Януковича. За год импорт превысил экспорт почти на $11 млрд.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственной службой статистики в пятницу.

В течение года Украина экспортировала товаров на 50,06 млрд (+5,8%), а импортировала на 60,78 млрд (+6,3%).

Товарооборот с Евросоюзом составил $45,7 млрд, с Китаем - $12,8 млрд, с Россией - $10,2 млрд, с Беларусью - $5,3 млрд, с Турцией - $5,0 млрд, со США - $4,3 млрд, с Индией - $2,8 млрд, с Египтом - $2,4 млрд.

В то же время сальдо внешней торговли услугами было положительным и превысило $8,7 млрд, увеличившись за год больше чем на $3 млрд (+30,9%).

За счет этого отрицательное сальдо общего внешнеторгового баланса Украины сократилось с $6,2 млрд в 2018 году до $3,6 млрд в 2019-м.

Напомним, что Украина вошла в тройку стран крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны Европейского союза по итогам 2019 года.