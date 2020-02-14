Апелляционный суд разблокировал концессию порта "Херсон"

Криклий заявил, что "концессию никто и ничто не остановит".

Шестой апелляционный административный суд 10 февраля разблокировал концессию порта "Херсон", отменив свое же решение, принятое неделей раньше.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Министерство инфраструктуры инициировало пересмотр решения Шестого апелляционного суда о приостановлении действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждения победителя концессионного конкурса в порту Херсон. Ходатайство министерства суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска. Поэтому концессию никто и ничто не остановит", - говорится в фейсбуке министра.

Остановить концессию требует ООО "Специальная компания Морской порт Херсон". Это консорциум украинского портового оператора "Аскет Шиппинг" и зернотрейдера "Глобал Грейн", который участвовал в концессионном конкурсе, но проиграл компании "Рисоил-Украина".

Подготовительное заседание по ее иску назначено на 24 февраля.