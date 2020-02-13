​МВФ пока затрудняется назвать возможные сроки утверждения новой программы по Украине

В ближайшее время денег не будет.

Международный валютный фонд отмечает прогресс Украины в проведении реформ и ожидает выполнения согласованных ранее предварительных мер для окончательного утверждения новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд.

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас идет очень активный диалог. Конструктивные дискуссии продолжаются", - сказал он на брифинге в Вашингтоне. В то же время, он затруднился назвать возможную дату рассмотрения украинского вопроса советом директоров.

Райс также назвал основные направления новой программы: усиление верховенства права; борьба с коррупцией; повышение конкуренции, открытие рынков и снижение роли олигархов; усиление гарантий независимости Нацбанка и стабильная фискальная политика.

Он напомнил, что в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева встретилась с Владимиром Зеленским и отмечала прогресс Украины в реализации реформ.

Напомним, президент, правительство и Нацбанк в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд. Окончательное решение должен принять совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.

Одним из них является законопроект №2571 об отдельных вопросах функционирования банковской системы, который должен устранить возникшие в ходе очистки банковской системы законодательные пробелы и снизить риски негативных последствий возможного решения о денационализации Приватбанка.

Предполагалось, что предварительные меры будут выполнены в январе-начале февраля, что позволит вынести украинский вопрос на совет директоров МВФ в феврале. Однако Рада только начала рассматривать во втором чтении законопроект о рынке земли, что может растянуться на несколько недель или месяцев.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля этого года. Ее объем - SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. Первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд) был предоставлен сразу, затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров. Однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR1,4 млрд.