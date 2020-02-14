Экономика Украины в четвертом квартале выросла только на 1,5%

Это самый низкий квартальный рост с начала 2016 года.

Внутренний валовый продукт Украины в четвертом квартале 2019 года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это самый низкий квартальный рост с начала 2016 года, свидетельствуют данные на сайте Государственной службы статистики.

По сравнению с предыдущим кварталом 2019 года ВВП увеличился на 0,1% с учетом сезонного фактора.

Рост ВВП в третьем квартале составлял 4,1%, во втором - 4,6%, в первом - 2,5%.

Данные за год еще не обнародованы, но, по оценке Нацбанка и Минэкономики, экономика увеличилась на 3,3%.

Напомним, в 2018 году внутренний валовый продукт Украины вырос на 3,3%. Это было самое большое увеличение за последние семь лет. Для сравнения, в 2017 году ВВП вырос на 2,5%, в 2016 - 2,4%.