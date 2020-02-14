В дом основателя "Ланет" бросили гранату

Бизнесмен не исключает, что это связано с конфликтом с NewsOne.

Возле дома совладельца группы компания "Ромсат", основателя телеком-оператора "Ланет" Виктора Мазура на прошлой неделе произошел взрыв.

Как сообщает Liga.net, это случилось вечером 4 февраля. По словам адвоката Мазура, под дом бизнесмена в селе Кожуховка в Киевской области приехал автомобиль, из него вышли люди, швырнули гранату в сторону здания и быстро скрылись.

Фото: tech.liga.net

В полицейских материалах случившееся описано как взрыв "неустановленного предмета". По данному факту открыто уголовное производство по ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Однако Мазур и его адвокат в эту версию не верят. "Мы не считаем ее достаточно правдоподобной по одной простой причине - для нее нет никаких объективных предпосылок. Ни конфликтов, ни провокаций. Не было проходящей мимо компании, которой вдруг захотелось “развлечься”, - сказал он.

В то же время бизнесмен предполагает, что взрыв может быть связан с конфликтом вокруг телеканала NewsOne. С 2019 года кабельный оператор "Ланет" решил прекратить его трансляцию, "исходя из гражданской и государственной позиции".

Мазур утверждает, что один из менеджеров NewsOne Ярослав Латко недавно настойчиво уговаривал его провести встречу с представителями канала, "потому что будет поздно". Бизнесмен посчитал эту фразу предостережением в свой адрес.

Встреча должна была состояться 4 февраля, но он ее отменил. Вечером в тот же день произошел взрыв.

В свою очередь Латко отрицает, что делал владельцу кабельной сети какие-либо предостережения. "Я не знаю, о чем он говорит, о каком нападении на себя. Потому что нет такого факта", - сказал Латко.

Он добавил, что встреча с Мазуром таки состоялась - в понедельник, 10 февраля.

Адвокат Мазура признает, что прямых доказательств причастности NewsOne к нападению на дом у них нет. "Но мы предполагаем, что, возможно, существует непрямая связь между нападением и конфликтом с каналом NewsOne. Ведь никаких других бытовых ссор, коммерческих конфликтов или судебных исков не было", - сказал он.

Напомним, что NewsOne входит в медиахолдинг "Новости" Тараса Козака из пророссийской партии "ОПЗЖ".